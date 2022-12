Croácia x Marrocos pela Copa do Mundo: confira horário, onde assistir e prováveis escalações

Croácia e Marrocos disputam o terceiro lugar da Copa do Mundo do Catar. O duelo deste sábado (17) será no Estádio Internacional Khalifa, às 12h (de Brasília).

A Croácia, eliminada da disputa do título pela Argentina, busca o honroso terceiro lugar. Brozovic e Gvardiol estão com problemas físicos. Os croatas enxergam o jogo como nova final.

"Eles vão se jogar de cabeça. Porque eles podem se tornar heróis, pode ser imortalizados em seu país. No final, esta partida vale a vida . Não será um amistoso", disse o atacante Kramaric.

Do outro lado, Marrocos busca fazer história mais uma vez. A equipe perdeu a semifinal para a França, atuais campeões, mas segue sonhando com o bronze no Mundial. A equipe eliminou gigantes europeus como a Espanha e chega empolgada, mas com pés no chão.

"A gente ficou na frente de Brasil, Espanha, Alemanha... Essas grandes escolas do futebol. Isso é bom para a gente, mas na África temos que fazer isso regularmente se quisermos colocar o Marrocos no mapa do futebol ", disse o técnico Walid Regragui.

ONDE ASSISTIR

TV Globo, SporTV, Globoplay e Fifa+

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Croácia: Livakovic; Juranovic, Lovren, Sutalo, Sosa; Modric, Jakic, Kovacic; Vlasic, Kramaric, Perisic.

Marrocos: Bono; Hakimi, El-Yamiq, Dari, Attiyat-Allah; Ounahi, Amrabat, Amallah; Ziyech, En-Nesyri, Boufal.

FICHA TÉCNICA

Croácia x Marrocos

Data e hora: 17/12, às 12h (de Brasília)

Local: Estádio Internacional Khalifa