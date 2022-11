Cristiano Ronaldo viraliza após lanche no calção; Portugal explica situação

No último jogo de Portugal, contra a Gana, Cristiano Ronaldo, que balançou as redes no jogo, com gol de pênalti, movimentou as redes sociais após tirar algum objeto de dentro do calção e colocar na boca durante a partida. O fato é que não se tratava de algo inesperado, e sim um chiclete.

Segundo o jornal "Record", a federação de Portugal foi a público esclarecer que se tratava de um chiclete, que o camisa 7 guardou em um bolso interno do calção.

Portugal volta a campo no próximo dia 28, segunda-feira, contra o Uruguai, às 16h no estádio Lusail.