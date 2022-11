Copo de cerveja na Copa do Mundo do Catar custará R$ 73 e água será R$15; veja outros valores

Prepara o bolso, torcedor! A cerveja na Copa do Mundo do Catar será a mais cara da história. O copo de meio litro vai custar R$ 73, 00 (correspondente a 50 riais catarianos), ou equivalente a 14 dólares. Cada pessoa poderá comprar apenas quatro copos de cerveja, para que não haja excesso de consumo. O torneio começa no próximo dia 20 de novembro (domingo).

O valor é mais que o dobro do que foi cobrado na Copa da Rússia (U$6, o que correspnde a R$21 no câmbio da época). A cerveja sem álcool será mais barata, vai custar R$44 (30 riais catarianos). Já o copo de água será cerca de R$15 (10 riais catarianos).

Diferente das outras edições, na Copa do Mundo do Catar o consumo de bebida alcoólica será proibida dentro dos estádios, menos nos camarotes. Já os demais torcedores poderão adquirir cerveja no entorno dos estádios.

A venda da bebida terá início três horas antes de cada jogo, com a abertura dos portões. E será interrompida cerca de 40 minutos antes do início do jogo, bem como a venda de comida. A cerveja voltará a ser vendida logo após o fim das partidas, durante uma hora.