Copa do Mundo: espaço da Fifa para torcedores terá 'Sombra VIP' com diárias de até R$ 6 mil

A Fifa irá cobrar valores altos para os torcedores que desejarem participar das tradicionais “fan fests” no Catar durante a Copa do Mundo. Esses espaços reúnem milhares de pessoas em todas as edições do Mundial. Para entrar nesses locais durante a Copa de 2022, as pessoas precisarão desembolsar grandes quantias. O valor da diária para usufruir desses locais pode chegar a R$ 6 mil.

No Catar, além do clima festivo, as “fan fests” prometem aos torcedores um espaço com sombra, algo muito buscado pelas pessoas que visitam o Catar, tendo em vista as altas temperaturas do país. Esses locais também funcionarão como um espaço para alimentação e consumo de bebidas. A venda dos pacotes que permitem a entrada nas “fan fests” tem sido feita pela própria Fifa, entidade organizadora da Copa do Mundo.

Existem diferentes pacotes para acesso às “fan fests”. A principal diferença entre eles é o fato de que alguns pacotes exclusivos oferecem consigo ingressos para partidas do torneio. Outros, mais baratos, permitem entrada apenas nos espaços das próprias “fan fests”, sem garantia de ingressos para os jogos. O interesse por esses locais deve ser potencializado pela venda de bebidas alcoólicas, apesar das restrições relacionadas.

COPA DO MUNDO COMEÇA NESTE DOMINGO

A Copa do Mundo do Catar começa no próximo domingo (20). A cerimônia de abertura do Mundial começa às 12h de Brasília, enquanto o primeiro jogo do torneio, entre Catar e Equador, está marcado para às 13h de Brasília. A Seleção Brasileira está no Grupo G da competição, ao lado de Camarões, Suíça e Sérvia.