Copa do Mundo do Catar pode terminar com o terceiro maior público da história das copas

Segundo o site Statista, a Copa do Mundo no Catar pode continuar escrevendo seu nome na história das copas. O mundial no Oriente Médio pode quebrar recordes e encerrar o evento com o terceiro maior público total na história. No total, o país sede recebeu cerca de 3,2 milhões de pessoas até agora.

A Copa no Catar atualmente ocupa o 4º lugar, atrás somente das edições de 1994 (nos Estados Unidos), 2014 (no Brasil) e em 2006 (na Alemanha). Porém, o Mundial da Alemanha pode ser ultrapassado, levando em consideração de que ainda faltam dois jogos para o final da Copa do Catar.

A média de público da Copa do Catar não irá ultrapassar a média das outras copas. No Catar a quantidade média de torcedores por partida é 52.760 torcedores. A maior média de público pertence ao Mundial dos Estados Unidos, seguido por 1950 e 2014.

COPAS COM AS MAIORES MÉDIA DE PÚBLICO

- 1994 | Estados Unidos | 68.626

- 1950 | Brasil | 60.773

- 2014 | Brasil | 53.772

- 2022 | Catar | 52.760

- 2006 | Alemanha | 52.609