Copa do Catar: mais de 2,2 milhões de pessoas já viram jogos nos estádios; veja maiores públicos

Mais de 2 milhões de pessoas lotaram os estádios para ver os jogos da Copa do Mundo do Catar. Das 44 partidas já realizadas, três tiveram 100% de ocupação. Os dados são da Fifa.

O público esgotou a capacidade máxima nos seguintes duelos: Argentina 2 x 0 México (Estádio Lusail), Espanha 1 x 1 Alemanha (Estádio Al Bayt) e Polônia 0 x 2 Argentina (Estádio 974).

Ao todo, 2.242.155 pessoas viram os confrontos in loco. De todas as partidas, apenas quatro tiveram público abaixo de 90%. Isso significa que 91% das partidas se aproximaram da lotação máxima. Entre os destaques estão os confrontos de Brasil e Argentina, que tiveram pelo menos 99% de ocupação.

A maior lotação até então foi registrada no confronto decisivo entre Argentina e México, na segunda rodada, com 88.966 presentes. Este é o maior número desde a final da Copa do Mundo de 1994, entre Brasil e Itália, que teve a presença de 94.194 torcedores.

O Brasil volta a campo nesta sexta-feira (2), quando enfrenta Camarões na terceira rodada do Grupo G. O duelo será às 16h (de Brasília), no Estádio Lusail. O Diário do Nordeste acompanha o jogo em tempo real.

VEJA OS 10 MAIORES PÚBLICOS DA COPA DO CATAR

Argentina 2 x 0 México - 88.966 espectadores, no Lusail (100% de ocupação) Portugal 2 x 0 Uruguai - 88.668 espectadores, no Lusail (99,7% de ocupação) Brasil x 2 x 0 Sérvia - 88.103 espectadores, no Lusail (99,0% de ocupação) Argentina 1 x Arábia Saudita - 88.012 espectadores, no Lusail (98,9% de ocupação) Arábia Saudita 1 x 2 México - 84.985 espectadores, no Lusail (95,5% de ocupação) Espanha 1 x 1 Alemanha - 68.895 espectadores, no Al Bayt (100% de ocupação) Inglaterra 0 x 0 Estados Unidos - 68.463 espectadores, no Al Bayt (99,4% de ocupação) Catar 0 x 2 Equador - 67.372 espectadores, no Al Bayt (97,8% de ocupação) Holanda 2 x 0 Catar - 66.784 espectadores, no Al Bayt (96,9% de ocupação) Marrocos 0 x 0 Croácia - 59.407 espectadores, no Al Bayt (86,2% de ocupação)