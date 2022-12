Conheça Neuza Back, brasileira que compõe primeiro trio de arbitragem 100% feminino da Copa do Mundo

A brasileira Neuza Back, de 38 anos, entra para a história do futebol por compor o primeiro trio completamente feminino a comandar uma partida de Copa do Mundo masculina. A francesa Stephanie Frappart será a árbitra principal e, ao lado da mexicana Karen Díaz, Neuza vai atuar como auxiliar na partida entre Alemanha e Costa Rica.

Legenda: Neuza Back, Stephanie Frappart e Karen Díaz em partida histórica Foto: Raul ARBOLEDA / AFP

Quem é Neuza Back?

Natural de Santa Catarina, ela é formada em educação física e concluiu em 2008 o curso de arbitragem. Começou a carreira apintando partidas do Campeonato Catarinense e logo ganhou espaço no Brasileirão Série A. Hoje, ela já fez mais de 100 jogos pela competição.

Em 2014 Neuza chegou ao quadro de árbitros da FIFA e foi pioneira em integrar equipes totalmente femininas no Mundial de Clubes da FIFA e também na Libertadores. Além disso, a catarinense também atuou nas Olímpiadas do Rio em 2016. A Copa de 2022 no Catar é o primeiro mundial da auxilixar.