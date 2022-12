Com dores, Mbappé é desfalque da França em treinamento antes de jogo contra Inglaterra

A França voltou a retomar os treinamentos após a vitória contra a Polônia por 3 a 1, em partida válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Mas um desfalque na atividade chamou atenção de jornalistas. Mbappé não foi a campo e fez atividades internas na seleção francesa.

Com dores no tornozelo, segundo o jornal Marca, da Espanha, ele foi poupado do treinamento por precaução. A França vai enfrentar a Inglaterra, que venceu Senegal, pelas quartas de final do Mundial, em duelo que acontece no sábado (10), às 16h, no Estádio Al Bayt.

Giroud prega humildade

Os treinamentos dos franceses tiveram início dois dias depois do confronto pelas oitavas de final. O atacante Giroud, um dos destaques do time no triunfo contra os polonses, concedeu entrevista coletiva.

O centro-avante evitou assumir algum favoritismo para a equipe francesa. "Não estamos com excesso de confiança, mas confiamos no time. Sabemos da nossa qualidade, mas também sabemos que vamos enfrentar um grande time inglês nas quartas de final. Ainda temos três jogos para vencer nesta Copa do Mundo e não queremos pensar nisso. Sabemos que seria um grande feito histórico (conquistar pela segunda vez seguida), mas só estamos focados na Inglaterra primeiro, pode acreditar".