Catar é a primeira seleção eliminada da Copa do Mundo

O Catar não tem mais chances de classificação para a próxima fase da Copa do Mundo. Com o empate em 1 a 1 entre Holanda e Equador, a seleção dona da casa não pode mais alcançar a segunda posição. O Catar disputou duas partidas até o momento no Mundial e perdeu as duas, sem somar pontos no torneio. O Equador, segundo colocado, está com quatro pontos. Restando apenas uma rodada, o Catar chega apenas até os três pontos.

Na primeira rodada, o Catar acabou sendo derrotado pelo Equador por 2 a 0. Já na segunda rodada, disputada na manhã desta sexta-feira (25), a seleção anfitriã perdeu novamente, desta vez para Senegal, por 3 a 1. Na terceira e última rodada o Catar, já sem chances de classificação, encara a Holanda. A partida entre as duas seleções acontece na próxima terça-feira (29), às 12h de Brasília, no Al Bayt Stadium.

SITUAÇÃO DO GRUPO

Apesar da eliminação do Catar, a situação das outras seleções integrantes do Grupo A segue indefinida. Holanda e Equador estão empatados na primeira colocação do grupo, com quatro pontos cada. Na terceira colocação está Senegal, com três pontos. Na última rodada, a Holanda encara o Catar e Equador e Senegal promovem um duelo muito interessante, com as duas seleções com chances de classificação.

ÚLTIMO ANFITRIÃO

Na última Copa do Mundo, disputada em 2018, a seleção anfitriã teve melhor sorte que o Catar. A Rússia ficou na segunda colocação do Grupo A, atrás apenas do Uruguai, e garantiu classificação para as oitavas de final. A seleção russa ainda conseguiu se classificar para as quartas de final, eliminando a Espanha nos pênaltis nas oitavas de final. Nas quartas de final, a seleção dona da casa caiu para a Croácia.