Casagrande critica quem debocha de suposto namoro de Mbappé com modelo trans: 'preconceituosos'

O ex-jogador Casagrande criticou as pessoas que debocham sobre o suporto namoro de Kylian Mbappé com a modelo trans Inès Rau. Em seu blog, o comentarista disse que quem se incomoda com a relação é preconceituoso e tem "mente doentia".

"Qual é o problema (no namoro entre os dois)? Nenhum. O problema está com quem se incomoda com ele. O problema está na mente doentia de quem faz ataques grosseiros, transfóbicos e preconceituosos contra ela", disse.

Desde maio deste ano, a mídia publica rumores sobre o relacionamento do craque da Seleção francesa com a modelo, após eles aparecerem juntos em Cannes e no iate de Mbappé. Eles nunca se pronunciaram sobre o assunto.

Casagrande comentou ainda sobre a ausência de Inès durante a Copa do Mundo. A francesa não publicou sobre o mundial nas redes sociais nem compareceu a nenhum dos jogos do campeonato.

Legenda: Comentarista esportivo falou sobre a ausência da modelo francesa nos jogos da Copa Foto: Reprodução/Instagram

Ausência da modelo

Para o comentarista, isso se explica pelo local onde a Copa vem sendo disputada, em Doha, no Catar.

Casagrande comentarista "Ines não poderá vir a Doha assistir a final da Copa porque, com conivência da Fifa, o torneio está sendo realizado em um país que criminaliza as pessoas LGBTQIA+. Ou seja, não existe liberdade para você ser quem você é de verdade".

"Não sei se existe um relacionamento entre eles. Mas, independentemente disso, deveriam poder curtir em qualquer lugar do mundo, principalmente no mais importante torneio de seleções de futebol do mundo", acrescentou.

Mbappé joga neste domingo (18) pela França na final da Copa contra a Seleção argentina.