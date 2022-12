Carol Cabrino sobre experiência no Catar: ‘Sinto olhares quando preciso andar sozinha’

A influenciadora digital Carol Cabrino, esposa do atleta da Seleção Brasileira Marquinhos, está no Catar com os 3 filhos do casal, Maria Eduarda, Enrico e Martina, e a família para acompanhar a Copa do Mundo. No entanto, ela tem notado as diferenças culturais no país, que tem regras rígidas de vestimenta, por exemplo, e prefere andar acompanhada do pai ou do cunhado.

“Posso dizer que não senti diferença no tratamento. O que sinto são alguns olhares quando preciso andar sozinha por alguma razão. Mas abaixo a cabeça e está tudo certo", contou, em entrevista à revista Maria Claire.

Carol ainda relatou que tenta evitar usar roupas muito curtas ou decotadas, mesmo estando hospedada em um hotel internacional indicado pela CBF. “Tento ao máximo me enquadrar na cultura por não gostar de olhares diferentes. Mesmo aqui no hotel eu me privo porque tem gente de todas as culturas. Fui num beach club que podia usar biquíni e me senti à vontade por lá usando, mas há momentos em que me sinto melhor coberta".

A influenciadora ainda contou que está em contato direto com o Marquinhos, mesmo estando em hotéis diferentes. “Nos falamos algumas vezes ao dia só por chamada de vídeo. Temos dias específicos, já pré-estabelecido pela CBF, para nos encontrarmos com as crianças. Nos veremos no dia seguinte de todos os jogos, e em algumas outras ocasiões também”.

