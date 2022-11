Campeão mundial pela Espanha, Iniesta visita delegação e conhece Pedri

Na manhã desta sexta-feira (25), Andrés Iniesta visitou o treino da seleção espanhola em Doha. O craque é responsável por marcar o gol que deu o único título mundial da Espanha em 2010. Iniesta reencontrou amigos, elogiou a nova geração e publicou foto com Pedri nas redes sociais.

"Feliz de estar por aqui em Mundial, estar aqui vendo muitos amigos e desfrutar do momento. Estou gostando do jogo em Espanha. Me encanta essa geração", disse Iniesta.

O encontro entre as gerações aconteceu no dia do aniversário de 20 anos de Pedri. O garoto é visto por muitos como o sucessor de Iniesta no meio campo, tanto na seleção quanto no Barcelona.

Pedri disputa sua primeira Copa do Mundo e tem Iniesta como referência. A jovem promessa também publicou a imagem ao lado do ídolo e se mostrou emocionado com o encontro.