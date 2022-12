Cafu, pentacampeão com a seleção brasileira, recebe ordem de despejo da justiça

Na tarde desta segunda-feira, (12), segundo o jornalista Rogério Gentile, o ex-jogador Cafu, pentacampeão com a seleção brasileira, recebeu uma ordem de despejo pela Justiça de São Paulo de uma residência de 526 metros quadrados em Barueri, no Alphaville.

Dois empresários foram os autores do processo. A dupla afirmou que em 2017 fizeram um empréstimo de R$1 milhão ao ex-jogador e aguardavam o reembolso prometido por Cafu em até três meses, pagando R$ 160 mil a mais, como juros. Segundo os empresários, um imóvel no Alphaville foi dado como garantia no pagamento e a dupla diz que o ex-jogador ainda não cumpriu o acordo.

Raul de Aguiar Ribeiro Filho foi o juiz que deu a ordem à Cafu. Ele ainda autorizou, em caso de resistência, o arrombamento da residência com uso de força policial. Cafu ainda pode recorrer.