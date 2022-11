Brasileiro viraliza com customização errada em camisas da Copa: 'Será Pedrinho'

O corretor Pedro Gurgel viralizou nas redes sociais nesta quarta-feira (23), após uma compra no site chinês Shopee não ter dado muito certo. O brasileiro decidiu comprar três camisas da Seleção, personalizadas com nome e número, para curtir o Mundial, mas o resultado não saiu como o esperado.

O problema aconteceu quando o fabricante não entendeu a descrição do pedido feito por Pedro. “Na camisa tamanho 26, o nome será ‘Paulinha’ e o número 12. Na camisa tamanho 24, o nome será ‘Maria Clara’ e o número 12. Na camisa tamanho XL, o nome será ‘Pedrinho’ e o número 12”.

Apesar dessas orientações, a empresa enviou três uniformes do time do Brasil com as palavras “será Pedrinho”, “será Maria Clara” e “será Paulinha”.

Bem-humorado, o comprador ainda publicou: "quando o meme já vem pronto". Pedro ainda brincou com o fato de não poder pedir a troca dos produtos. “‘Galantia’?, ‘non’ tem ‘galantia nón'”.

Veja as camisas abaixo:

Foto: Divulgação/ Instagram

Foto: Reprodução/ Instagram