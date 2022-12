Brasil tem três jogadores 'pendurados' para duelo contra a Croácia nas quartas de final

O Brasil terá três jogadores pendurados para o jogo contra a Croácia. Eder Militão, Fred e Bruno Guimarães receberam cartão amarelo ainda na primeira fase da Copa do Mundo do Catar. As equipes se enfrentam na próxima sexta-feira (9), às 12h (de Brasília), no Estádio Cidade da Educação.

Caso sejam novamente advertidos no duelo válido pelas quartas, eles não poderão atuar na fase seguinte se o Brasil avançar. Os cartões, no entanto, são zerados na próxima fase.

Uma eventual suspensão pode ocorrer caso algum jogador receba cartão vermelho. Ao todo, a seleção brasileira acumula apenas três cartões em dois jogos. Fred foi advertido no duelo contra a Suíça. Diante de Camarões, Éder Militão e Bruno Guimarães também receberam a punição.