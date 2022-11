Brasil será última seleção a chegar ao Catar para a Copa do Mundo; veja detalhes

A Copa do Mundo se aproxima. A seleção brasileira chegará no dia 19 de novembro. O Brasil será o último grupo a pousar no país do torneio, por volta das 16h20 (de Brasília, 22h20 hora local), na véspera da abertuda da competição e cinco dias antes da estreia contra a Sérvia.

O primeiro jogo da Canarinho será no dia 24 de novembro, no Estádio de Lusail. No grupo G, a equipe vai enfrentar os sérvios. Suíça e Camarões serão os próximos adversários, nos dias 28 e 2 de novembro, respectivamente.

No mesmo dia, chegam também Camarões e a própria Sérvia, às 11h30 e 12h (hora de Brasília), respectivamente. Outra a desembarcar no Catar, apenas dez minutos depois, será a seleção do Uruguai. A Suíça tem previsão de chegada apenas no dia 14.

O Japão chegou dez dias antes do torneio. A seleção americana também já desembarcou. França e Argentina têm previsão de chegada dia 16. Já Alemanha e Espanha aterrissam no dia 17 de novembro.