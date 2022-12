Brasil joga contra quem nas oitavas? Veja estimativas e quando será o jogo

A Seleção Brasileira entra em campo nesta sexta-feira (2), às 16h, contra Camarões, para fechar sua participação na primeira fase da Copa do Mundo. Já classificado para as oitavas de final, resta ao time de Tite sabe quem será o adversário para a próxima fase.

Sem primeiro lugar garantido, o Brasil busca somar pontos contra Camarões para conquistar a primeira posição e, consequentemente, encarar o segundo colocado do Grupo H, composto por Portugal, Gana, Uruguai e Coreia do Sul.

Quando o Brasil joga nas oitavas de final?

Dessa forma, a equipe de Tite jogaria na próxima segunda-feira, no dia 5 de dezembro, às 16h (de Brasília), no Al Janoub Stadium. Para passar em primeiro, basta um empate para o Brasil ficar em primeiro. A Seleção tem seis pontos conquistados. Caso passe em segundo, o Brasil joga na terça-feira (6), às 16h

No Grupo H, Portugal também é líder com seis pontos conquistados. Caso a fase de grupos se encerrasse hoje, Gana, com três pontos, seria a adversária do Brasil nas oitavas. Coreia do Sul e Uruguai completam o grupo com um ponto cada.