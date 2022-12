Brasil defende invencibilidade contra Croácia; veja retrospecto

O Brasil enfrenta a Croácia nesta sexta-feira (9), às 12h (horário de Brasília), no Education City Stadium, em Doha (QA), pelas quartas de final da Copa do Mundo do Catar, defendendo a marca de nunca ter perdido para a seleção europeia na história. Em quatro confrontos, a Seleção Brasileira soma três vitórias e um empate.

Croácia e Brasil se enfrentaram pela primeira vez em 2005, no Poljud Stadium, em Split (CRO), com empate em 1 a 1, em duelo válido por amistoso. No ano seguinte, em 2006, os brasileiros conquistaram a primeira vitória, por 1 a 0, Olympistadion, em Berlim (ALE), em confronto pela fase de grupo da Copa do Mundo.

Na história das Copas do Mundo, este será o 3° confronto. Em 2014, no Mundial realizado no Brasil, a Seleção Brasileira venceu por 3 a 1.

O último confronto entre Brasil e Croácia aconteceu em 2018: vitória brasileira por 2 a 0, em partida realizada em Anfield, na Inglaterra. Neymar e Roberto Firmino marcam os gols brasileiros no duelo.

Veja confrontos entre Brasil e Croácia

2005 - Croácia 1 x 1 Brasil | Gols: Niko Kranjčar (CRO) → Ricardinho (BRA)

2006 - Croácia 0 x 1 Brasil | Gol: Kaká (BRA)

2014 - Brasil 3 x 1 Croácia | Gols: Neymar (2x) e Oscar (BRA) / Marcelo (GC → CRO)

2018 - Brasil 2 x 0 Croácia | Gols: Neymar e Roberto Firmino (BRA)