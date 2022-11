Boxeador do México acusa Messi de provocação e ameaça jogador: ‘que reze para não me encontrar’

O boxeador mexicano Canelo Álvarez ameaçou o atacante argentino Lionel Messi nas redes sociais no último domingo (27). Segundo o lutador, o astro desrespeitou o México na comemoração no vestiário após a vitória da Argentina por 2 a 0, pela Copa do Mundo de 2022, realizada no Catar.

"Viram o Messi limpando o chão com a nossa camisa e bandeira? Que ele reze para não me encontrar!", escreveu em uma conta oficial do Twitter.

No vídeo da festa divulgado pelo zagueiro Otamendi, Messi vibra com os companheiros. Na ação, no entanto, esbarrou em uma camisa da seleção do México e pisou no uniforme enquanto festejava.

Em campo, Messi marcou um dos gols. As equipes estão no Grupo C, com Polônia e Arábia Saudita. Todos voltam a campo na quarta (30), às 16h, com Polônia x Argentina e Arábia Saudita x México.

Assista a comemoração da Argentina no vestiário