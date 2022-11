Biden manda mensagem de apoio a jogadores dos EUA na Copa do Mundo: 'continuem acreditando'

Os Estados Unidos enfrentam o País de Gales na estreia da Copa do Mundo, nesta segunda-feira (21). Antes, a equipe recebeu um apoio muito importante. O presidente do país, Joe Biden, telefonou para desejar boa sorte ao time, que está concentrado no Catar.

O vídeo do momento foi publicado nas redes da equipe, neste domingo (20). O técnico Gregg Berhalter falou primeiro com o presidente, que pediu até uma chance na equipe.

"Técnico, me escale, estou pronto para jogar", disse Biden, que completou 80 anos no mesmo dia da ligação.

O presidente americano continuou a falar com os jogadores, que acompanharam tudo através do viva-voz.

"Pessoal, sei que vocês são os azarões, mas quero dizer uma coisa. Vocês têm alguns dos melhores jogadores do mundo na seleção. Vocês representam nosso time e sei que jogarão com o coração. Continuem acreditando uns nos outros, joguem tão duro quanto puderem. Suas famílias, companheiros e todos o país estarão torcendo por vocês", disse Biden.

Os jogadores ficaram surpresos com o telefonema e agradeceram em coro. Depois, celebraram o apoio recebido com aplausos. Os Estados Unidos enfrentam o País Gales nesta segunda-feira (21), a partira das 16h (de Brasília). O Diário do Nordeste acompanha o jogo em tempo real.

VEJA VÍDEO DO MOMENTO: