Benzema posta vídeo de Ronaldo no dia da estreia do Brasil na Copa do Mundo: 'ninguém mais’

Eleito o melhor jogador do mundo, o atacante francês Benzema postou uma foto com o ex-jogador Ronaldo “Fenômeno” antes da estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2022. Fora do Mundial por conta de lesão, o atleta da França considera o ex-centroavante o seu grande ídolo no futebol.

Nas redes sociais, Benzema postou um vídeo com lances do R9 e uma foto com o astro. Nos comentários, escreveu em francês: ‘Ninguém mais’. A dupla está no Catar para acompanhar o Mundial. Pelo Brasil, Ronaldo foi campeão mundial em 1994 e 2002. Na história, soma três Bolas de Ouro.

Legenda: Benzema postou um vídeo de lances de Ronaldo Fenômeno no Instagram Foto: reprodução / Instagram

Copa do Mundo

A Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo nesta quinta-feira (24) contra a Sérvia. O jogo ocorre no Estádio de Lusail, às 16h, em Doha, no Catar.

A partida é válida pela 1ª rodada do Grupo G. Os demais adversários são Suíça e Camarões, que se enfrentaram nesta quinta, com vitória suíça por 1 a 0.