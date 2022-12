Benjamin White retorna à Inglaterra após pedir dispensa da Copa do Mundo por 'motivos pessoais'

Na tarde desta quarta-feira, (30), a Inglaterra anunciou oficialmente em suas redes sociais que o defensor Benjamin White estará voltando às terras inglesas após pedir dispensa da Copa do Mundo do Catar. O jogador alegou motivos pessoais para que o retorno acontecesse.

Na nota oficial o clube escreveu que o defensor "deixou a base de treinamento da Inglaterra em Al Wakrah e voltou para casa por motivos pessoais". O jogador não chegou a publicar nada em suas redes sociais.

Legenda: Benjamin White retorna à Inglaterra após pedir dispensa da Copa do Mundo Foto: Reprodução/Inglaterra

Desta forma se encerra então a primeira participação do lateral-direito, de 25 anos, em um Mundial, sem que este tenha tido oportunidade de somar qualquer minuto nas partidas dos Três Leões, diante de Irã, Estados Unidos e País de Gales.

O técnico Gareth Harold Southgate já não poderá contar mais com Ben White na próxima partida, diante do Senegal, no estádio Al Bayt.