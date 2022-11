Bellingham, da Inglaterra, é o primeiro atleta nascido no século XXI a marcar gol em Copa do Mundo

Na manhã desta segunda-feira, (21), a Inglaterra enfrentou o Irã na primeira rodada do Grupo B no Khalifa e goleou seus adversários por 6 a 2. Porém, um fato interessante que ocorreu durante a partida foi que Bellingham, jogador nascido em 29 de junho de 2003, aos 19 anos, foi o primeiro jogador nascido no século XXI a marcar um gol da Copa do Mundo.

Bellingham defende o Borussia Dortmund desde julho de 2020 e é o 4º jogador mais caro do Mundial. O clube alemão pagou cerca de R$ 161 milhões para contratar o jogador que tinha 17 anos. Ele se adaptou no campenato alemão e rapidamente se tornou uma das peças chaves do Dortmund. De acordo a Pluri Consultoria o jogador tem valor de mercado avaliado em 100 milhões de euros, sendo o quarto mais caro em toda a Copa do Mundo atrás apenas Mbappé, Vini Jr e Phil Foden.

Além de Bellingham, Youssoufa Moukoko, da Alemanha, Garang Kuol, da Austrália, Gavi, da Espanha, Jewison Bennette e Bilal El Khannouss, da Costa Rica, sao os cinoc jogadores mais novos do Mundial, porém, o feito por Bellingham não será quebrado.

