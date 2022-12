Bayern de Munique mostra apoio à Coman após insultos racistas: 'O racismo não tem lugar no esporte'

O Bayern de Munique mostrou nesta segunda-feira, (19), seu apoio ao atacante francês Kingley Coman, que foi alvo de insultos racistas depois de perder um pênalti contra a Argentina na final da Copa do Mundo do Catar.

"O FC Bayern condena com firmeza as palavras racistas contra Kingsley Coman. A família FC Bayern está com você, King. O racismo não tem lugar no esporte e na nossa sociedade", escreveu o clube alemão em sua conta no Twitter.

FC Bayern strongly condemn the racist comments made towards Kingsley Coman.



The FC Bayern family is behind you, King. Racism has no place in sport or our society. pic.twitter.com/9Mvhrt0Zc9