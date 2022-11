Bélgica é proibida pela Fifa de utilizar a palavra "love" em uniforme da Copa do Mundo

Perto da sua estreia na Copa do Mundo do Catar, a Bélgica terá reparos para fazer em seu uniforme. Isso porque a palavra "Love" (Amor, em inglês) foi proibida pela Fifa de ser utilizada nas camisas da seleção belga e terá que ser retirada de todos os uniformes. A palavra está gravada na parte interna da gola do uniforme e após ser vestida fica impossível de ser visualizada, porém ainda assim deverá ser retirada.

VEJA A CAMISA

Legenda: "Love", gravado na gola da camisa belga, deverá ser retirado dos uniformes após proibição pela Fifa Foto: Reprodução/Bélgica

A decisão que partiu da Fifa é mais um controvérsia na relação entre entidade e algumas seleções. Recentemente, também foi proibido que os capitões das equipes usassem a braçadeira de capitão com "One Love" escrito e a frase foi substituída por "No discrimination" (Não à discriminação, em inglês).