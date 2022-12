Autópsia revela causa da morte de jornalista Grant Wahl no Catar; veja detalhes

Grant Wahl, o jornalista esportivo americano que morreu repentinamente enquanto cobria a Copa do Mundo do Catar, sofreu um aneurisma, disse sua esposa nesta quarta-feira, (14), ao divulgar o resultado da necropsia.

"Não houve nenhum ato vil em sua morte", disse Celine Gounder, uma epidemiologista renomada, descartando as especulações nas redes sociais de que a morte de Wahl foi intencional ou causada por vacina contra a Covid-19. Em uma mensagem publicada no site de Wahl na plataforma Substack, Gounder disse que a necropsia realizada em Nova York determinou que Wahl, de 49 anos, morreu por um "aneurisma aórtico ascendente não detectado e de crescimento lento".

Um aneurisma aórtico é uma ruptura da aorta, a maior e mais importante artéria de todo o sistema circulatório do corpo humano.

"A pressão no peito que ele sentiu pouco antes de morrer pode ter dado lugar aos sintomas iniciais. Nenhuma reanimação cardiopulmonar ou descarga o teria salvado", disse Gounder.

Dias antes, Wahl teve problemas com os organizadores da Copa por uma camisa com um arco-íris da comunidade LGBTQIA+ que ele usou para uma partida. No Catar, a homossexualidade é crime e Wahl disse que os guardas de segurança lhe disseram que a camisa tinha conotação "política".

Durante a Copa do Mundo, outros dois jornalistas morreram, o britânico Roger Pearce, diretor-técnico da ITV Sports, e o fotógrafo catari Khalid Al-Misslam.