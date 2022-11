Audiência da Globo atinge patamar histórico durante jogo do Brasil

A TV Globo registrou audiência recorde no primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo 2022, nesta quinta-feira (24). Segundo dados do Kantar Ibope Media, divulgados pela Veja, a emissora atingiu 50 pontos de audiência em São Paulo durante o primeiro tempo.

A Globo atingiu mais de 75% de share, ou seja, mais de três quartos dos televisores estavam sintonizados na transmissão do jogo da seleção. Atualmente, cada ponto de audiência na grande São Paulo representa 74.666 televisores.

As outras emissoras, Record e SBT, registraram menos de 2 pontos no mesmo horário. A Globo tem exclusividade para transmitir da Copa do Mundo de 2022 no Brasil.

A emissora detém os direitos de transmissão de competições organizadas pela Fifa desde 1970. No torneiro de 2026, os direitos de transmissão não serão exclusivos.

Brasil vence na estreia

A seleção brasileira venceu a Sérvia por 2 a 0, pela 1ª rodada do Grupo G da Copa do Mundo da Catar. Os dois gols foram marcados por Richarlison.

Com a vitória, a Seleção Brasileira alcançou a liderança do Grupo G, superando a Suíça, que venceu Camarões, no saldo de gols.

O próximo jogo do Brasil é contra a Suíça, na segunda-feira (28), às 13h (horário de Brasília).