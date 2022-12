Ativistas do Catar denuciam abate de cachorros antes da Copa do Mundo

Ativistas dos direitos de animais afirmam que o governo do Catar promoveu, antes do início da Copa do Mundo, o abatimento de milhares de cães vira-latas. As denúncias foram feitas à Polícia, mas pouco foi feito na investigação dos casos. A informação é do portal UOL.

De acordo com a reportagem, os animais foram mortos ou feridos a tiros ou a facadas. Os detalhes foram repassados por organizações não-governamenais e veterinários que atuam no país. Segundo os relatos, as denúncias foram feitas ao governo, mas não houve efetividade na busca dos culpados.

Como afirma o portal UOL, o governo do Catar teria recolhido milhares de cachorros sem dono das ruas do país e levados à locais desconhecidos.

Assim como outros países de cultura islâmica, boa parte da população do Catar não considera cachorros como animais de estimação e acredita que eles são perigosos e podem transmitir doenças.

A reportagem do UOL procurou o Comitê Supremo, setor responsável pela organização da Copa no país-sede, para questionar as denúncias feitas pelos ativistas. Porém, o órgão apenas repassou e-mail de contato direto com o governo qatari.

