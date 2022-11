Argentina x México ao vivo pela Copa do Mundo: acompanhe em tempo real

A Argentina entra em campo neste sábado (26), às 16h (horário de Brasília), contra o México, pela 2ª rodada do Grupo C da Copa do Mundo do Catar. O duelo acontece no Lusail Stadium, em Lusail (QA).

Argentina x México | acompanhe em tempo real

O time de Lionel Scaloni ocupa a 4ª colocação do Grupo C após perder para a Arábia Saudita na estreia. Caso não vença o México e a Polônia vença a seleção árabe, a Argentina estará eliminada da Copa do Mundo.

Diante dos mexicanos, a Argentina terá mudança na escalação. Montiel, Lisandro Martínez e Acuña iniciam no time titular na defesa, nos lugares de Molina, Romero e Tagliafico. No meio-campo, o volante Enzo Fernández assume a posição de Papu Gómez.

Pelo lado mexicano, o técnico Tata Martino disse estar ciente "que o futuro das equipes" depende do confronto deste sábado. Questionado sobre a possibilidade do México anular a força coletiva da Argentina, o treinador destacou o duelo entre Bélgica 1 x 0 Canadá.

"Todos nós assistimos Canadá contra Bélgica. Esse primeiro tempo foi uma aula do Canadá. Então, por que não tentar? Do meu ponto de vista, o Canadá mostrou o melhor futebol após a primeira rodada de jogos"

O treinador deve repetir a escalação utilizada no empate contra a Polônia.

Onde assistir

A partida será transmitida na TV Globo, no SporTV, na Twitch TV, no YouTube e na FIFA+.

Palpite para o jogo

Prováveis escalações

Argentina: Emiliano Martínez; Montiel, Lisandro Martínez, Otamendi e Acuña; Paredes, De Paul e Enzo Fernández; Di María, Lautaro Martínez e Lionel Messi. Técnico: Lionel Scaloni.

México: Ochoa; Sánchez, César Montes, Héctor Moreno e Gallardo; Herrera, Edson Álvarez e Chávez; Lozano, Jiménez e Vega. Técnico: Tata Martino.

Argentina x México | Ficha Técnica

Local: Lusail Stadium, em Lusail (QA)

Data: 26/11/2022 (sábado)

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Daniele Orsato (ITA)