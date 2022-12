Argentina testa quatro mudanças na escalação titular da Copa do Mundo

O técnico Lionel Scaloni ensaiou mudanças na escalação da seleção da Argentina na Copa do Mundo de 2022. Segundo a imprensa do país, os laterais Montiel e Tagliafico, o volante Paredes e o atacante Ángel Correa foram testados no time titular nos últimos treinos antes das quartas de final da competição.

A Argentina enfrenta a Holanda. O duelo está marcado para sexta-feira (9), às 16h, no estádio Lusail.

O quarteto entraria nas vagas dos laterais Molina e Acuña, do volante Enzo Fernández e do meia Papu Gómez. Vale ressaltar que o atacante Di Maria, que sentiu desconforto muscular, evoluiu fisicamente e participou do aquecimento - contra a Austrália, nas quartas de final, esteve ausente.

A provável escalação é: Emiliano Martínez; Montiel, Romero, Otamendi e Tagliafico; Paredes, De Paul e Mac Allister; Ángel Correa, Messi e Julián Álvarez. Até o duelo, restam mais dos treinamentos.