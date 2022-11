Argentina terá Messi titular e quatro mudanças para confronto contra o México

A Argentina tem confronto decisivo contra o México neste sábado (26) às 16h (horário de Brasília) pelo Grupo C da Copa do Mundo. Depois de estrear com derrota para Arábia Saudita, o técnico Lionel Scaloni deve fazer mudanças na equipe inicial. A boa notícia é que Lionel Messi treinou normalmente depois de realizar tratamento especial e vai ser titular no jogo que pode decidir a permanência da equipe no Mundial.

O camisa 10 também participou de uma conversa com outros líderes do elenco, De Paul e Paredes, além da comissão técnica argentina.

Scaloni deve voltar ao esquema tático 4-3-3 e realizar pelo menos quatro mudanças em relação ao time que entrou em campo na terça-feira contra os árabes. O zagueiro Cuti Romero, os laterais Molina e Tagliafico, e o meia atacante Papu Gómez devem mesmo perder lugar entre os 11 depois do surpreendente resultado da estreia.

Nas laterais, Acuña e Montiel devem ganhar a posição. Lisandro Martinéz deve ser titular na zaga e o meio campo ganha o reforço de Enzo Fernandéz.