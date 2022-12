Após lesão na Copa, Gabriel Jesus é operado e deve ficar três meses longe dos gramados

O atacante brasileiro Gabriel Jesus passou por cirurgia no joelho direito na manhã desta terça-feira (6), em Londres, na Inglaterra. O procedimento cirúrgico foi necessário após o jogador sofrer uma lesão no último jogo da Seleção Brasileira na fase de grupos da Copa do Mundo do Catar, diante de Camarões, na última sexta-feira (2). De acordo com informações do Arsenal, clube que Gabriel defende, a cirurgia foi bem-sucedida.

Ainda de acordo com o pronunciamento oficial do Arsenal, o atacante vai iniciar agora o programa de reabilitação. A expectativa é que Gabriel Jesus volte aos gramados em um prazo de três meses, caso o processo de recuperação aconteça dentro do esperado. Gabriel sofreu uma lesão no menisco e uma lesão parcial do ligamento colateral do joelho. A situação do jogador seria mais delicada se tivesse ocorrido o rompimento do ligamento.

Após a lesão sofrida no duelo diante de Camarões, Gabriel Jesus foi cortado da delegação da Seleção Brasileira que está no Catar para a disputa da Copa do Mundo. Ele utilizou seu perfil nas redes sociais para se pronunciar após o corte. “Se existisse uma linha do tempo e eu pudesse te ver e te falar alguma coisa, eu diria “Gabriel, você é um vencedor”. Obrigado a todos que mandaram mensagens de apoio e carinho!”, disse Gabriel Jesus.

RETROSPECTO DE GABRIEL JESUS

Revelado pelo Palmeiras, Gabriel Jesus, de 25 anos, disputava a sua segunda Copa do Mundo. Ele foi titular na Rússia, em 2018, mas não marcou nenhum gol. Na atual edição do Mundial, no Catar, Jesus era reserva de Richarlison e novamente se despediu do torneio sem marcar gols. Em relação ao seu clube, Gabriel Jesus é um dos destaques do Arsenal na atual temporada, somando cinco gols e seis assistências em 20 jogos disputados.