Após lesão, Lucas Hernández está fora da Copa do Mundo, afirma jornal francês

O lateral-esquerdo francês Lucas Hernández está fora da Copa do Mundo do Catar. De acordo com o jornal francês L'Équipe, o jogador está com uma lesão no ligamento cruzado do joelho direito e está fora do Mundial.

Lesão

Hernández se lesionou sozinho ao sofrer um drible no lance do gol de Goodwin, da Austrália, aos nove minutos de jogo da partida entre a Seleção Francesa e os australianos nesta terça-feira. Ele caiu após o lance e precisou ser atendido e substituído.

Na partida contra a Austrália, vencida pela França por 4 a 1, Lucas foi substituído por seu irmão, Theo Hernández.

Legenda: O lateral francês deixou o gramado amparado pelos médicos da Seleção Francesa Foto: Divulgação / FIFA

Pessimismo

Antes mesmo da confirmação da lesão de seu lateral-esquerdo, o técnico Didier Deschamps já havia demonstrado preocupação ao ser questionado sobre ele.

"Parece ser algo bem sério para mim. De todo modo, deve ser confirmado ainda, mas foi o pior momento dessa noite."