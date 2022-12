Após derrota, Espanha termina em 2º e pode 'fugir' do Brasil no mata-mata; entenda

A Espanha era a favorita para ficar na 1ª colocação do Grupo E, mas perdeu para o Japão por 2 a 1, ficando na 2ª colocação com 4 pontos, eliminando a Alemanha no saldo de gols: 6 a 1.

Assim, como 2º do Grupo E, a Fúria não enfrentará líder do Grupo G - hoje o Brasil - antes da Final da Copa do Mundo.

Chave mais fácil?

Do lado da chave da Espanha, que enfrenta Marrocos nas Oitavas de Final, estão Inglaterra, Senegal, França, Polônia, o 1º do Grupo H - hoje Portugal - e o 2º do Grupo G - hoje Suíça.

Se fosse 1º da chave E, a Fúria enfrentaria a Croácia nas Oitavas, e em fases seguintes poderia encontrar Holanda ou Estados Unidos, Argentina ou Austrália, Japão ou Croácia ou 1º do Grupo G - hoje o Brasil - e 2º do H - hoje Gana.

Veja como está o Chaveamento da Copa do Mundo