Após demissão, técnico do México é recebido com protestos da torcida: 'você só veio nos roubar'

Tata Martino não foi bem recebido na sua volta ao México depois da eliminação do time na fase de grupos do Mundial. O argentino já havia deixado o cargo de treinador da Seleção Mexicana logo após a última partida, mas ainda assim ouviu críticas da torcida que o recebeu no aeroporto neste domingo (04).

O ex treinador foi à Cidade do México resolver pendências com a Federação Mexicana e ouviu muitos insultos do torcedores e pressão da imprensa. Os gritos de "você só veio nos roubar" e "maior roubo da história do México" ecoaram pelo aeroporto.

Gerardo “El Tata” Martino acompañado de su cuerpo técnico arribó a la Ciudad de México en medio de reclamos por parte de la afición🇲🇽 (Ni Verguenza tiene). pic.twitter.com/dOgFqeU7GH — Fernando Diaz (@fdiaz2050) December 4, 2022

Os torcedores também voltaram a criticar a não convocação do ídolo Chicharito Hernández para o Mundial.

Segundo a imprensa mexicana, Tata Martino não respondeu às críticas, mas seu auxiliar e alguns membros do staff do treinador discutiram com os mexicanos no desembarque.