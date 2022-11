Após críticas sobre look, Deborah Secco agradece apoio de fãs e avisa: ‘hoje tem mais’

Após dois dias de looks ousados no programa “Tá na Copa”, do SportTV, Deborah Secco garantiu que “hoje tem mais”. Uma seguidora no Twitter elogiou a atriz no Twitter e ela a respondeu.

“Deborah Secco arrasando nos looks da Copa. Maravilhosa”, escreveu a seguidora. “Obrigada, amor. E hoje tem mais”, respondeu Deborah, no Twitter.

No primeiro dia do “Tá na Copa”, a atriz usou uma cropped e deixou a calcinha à mostra. O visual repetiu nas rede sociais, tendo sido elogiado e criticado.

“A gente está vendo a Copa do Mundo num país como o Catar, torcendo pra um jogador que apoiava um sujeito misógino, racista e homofóbico, e a questão é a roupa da Deborah Secco? Pois eu estou achando o máximo. Tanto a roupa, quanto o fato de uma atriz poder falar de futebol. Sete a um pra você, minha amiga. Prontinha aqui pra te assistir”, escreveu a atriz Maria Ribeiro sobre Deborah no Instagram.

Na segunda-feira (21), Deborah transformou a farda do SporTV em um mini vestido.

Deborah Secco é uma das comentaristas fixas do “Tá na Copa” e tem agradado. “Queria dizer que Deborah Secco tem comentários ótimos no Tá na Copa. Precisa nas observações e divertida, porque no fundo a gente tem que se divertir com o rolê”, escreveu um seguidor no Twitter.