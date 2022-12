Após 92 anos, Copa do Mundo pode ter final sem equipes europeias

A Copa do Mundo do Catar pode ter a primeira final sem europeus em 92 anos, caso Marrocos vença a França na semifinal desta quarta-feira (14). Além disso, a equipe seria a primeira seleção africana a disputar o título. O vencedor do jogo encara a Argentina.

A última e primeira vez que isso ocorreu foi em 1930, ano do primeiro Mundial, quando Uruguai e Argentina brigaram pela taça. Todas as outras edições tiveram pelo menos uma equipe europeia na final.

O torneio de 1950 foi o único que nãoo teve um jogo final. O título foi disputado em um quadrangular com Brasil, Uruguai, Suécia e Espanha. Uruguai e Brasil. Brasil e Uruguai fizeram o último jogo por causa do formato e dos resultados anteriores das equipes. Por coincidência, tornou-se a partida decisiva.

Caso Marrocos faça a final contra a Argentina, outra marca importante será quebrada: a sequência de títulos das seleções europeias na competição. Itália (2006), Espanha (2010), Alemanha (2014) e França (2018) conquistaram os últimos quatro. Em 2002, o Brasil foi o último país não europeu a conquistar o Mundial.

A Argentina venceu a Croácia e se garantiu na final do Mundial do Catar. A França enfrenta Marrocos nesta quarta-feira (14), em busca da última vaga na briga pelo título. O duelo ocorre às 16h (de Brasília). O Diário do Nordeste acompanha em tempo real.

VEJA A LISTA DE FINAIS DA COPA:

1930 - Uruguai 4 x 2 Argentina

1934 - Itália 2 x 1 Tchecoslováquia

1938 - Itália 4 x 2 Hungria

1950 - não houve jogo final oficial

1954 - Alemanha Ocidental 3 x 2 Hungria

1958 - Brasil 5 x 2 Suécia

1962 - Brasil 3 x 1 Tchecoslováquia

1966 - Inglaterra 4 x 2 Alemanha Ocidental

1970 - Brasil 4 x 1 Itália

1974 - Alemanha Ocidental 2 x 1 Holanda

1978 - Argentina 3 x 1 Holanda

1982 - Itália 3 x 1 Alemanha Ocidental

1986 - Argentina 3 x 2 Alemanha Ocidental

1990 - Alemanha Ocidental 1 x 0 Argentina

1994 - Brasil 0 x 0 Itália (3 x 2 nos pênaltis)

1998 - França 3 x 0 Brasil

2002 - Brasil 2 x 0 Alemanha

2006 - Itália 1 x 1 França (5 x 3 nos pênaltis)

2010 - Espanha 1 x 0 Holanda

2014 - Alemanha 1 x 0 Argentina

2018 - França 4 x 2 Croácia

2022 - Argentina x França ou Marrocos