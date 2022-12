Após vencer Portugal, Marrocos tem a maior campanha da história de um time africano em Copa do Mundo

Neste sábado, (10), Marrocos entrou em campo contra Portugal pelas quartas de final da Copa do Mundo do Catar, venceu por 1 a 0, garantiu vaga na semifinal do Mundial e ainda entrou para a história. A seleção marroquina agora tem a maior campanha de um time africano nas copas.

Nesta edição, Marrocos se classificou para as oitavas de final em primeiro lugar do Grupo F, com 7 pontos, seguido de Croácia, Bélgica e Canadá. Nas oitavas de final a seleção marroquina eliminou a campeã do mundo, Espanha, nos pênaltis após empatar no tempo normal. E garantiu vaga na semifinal da Copa do Catar eliminando Portugal.

Marrocos não se contenta com tudo que fez até agora e vai em busca da vaga na final da Copa do Mundo.

Melhores campanhas africanas na Copa do Mundo:

2022 - Marrocos (semifinal)

2010 - Gana (quartas de final)

2002 - Senegal (quartas de final)

1990 - Camarões (quartas de final)