Após receber 7 jogos, estádio 974 começou a ser desmontado no Catar

Com custo aproximado de 300 milhões de euros, o estádio 974 recebeu seu último jogo na terça-feira, (6). O duelo entre Brasil e Coreia do Sul marcou a despedida do recinto da Copa do Mundo do Catar. O lugar em que estava localizado agora vai dar espaço para as zonas verdes e de lazer da cidade.

Ao total, o estádio recebeu sete jogos. Portugal, México, Polônia e Argetina foram algumas seleções que marcaram presença no estádio. Construído por 974 contêineres em apologia ao código telefônico do país, o estádio já não está mais disponível para receber jogos.

Ainda na manhã da última terça-feira, foram retiradas todas as lonas e grelhas que constavam no estádio. O 974 fez história, ele foi o primeiro estádio desmontável dentre todas as Copas do Mundo e permite ser montado e desmontado rapidamente.