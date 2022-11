Após lesão diagnosticada, Delaney, da Dinamarca, está fora da Copa do Mundo

Além de França e Arábia Saudita, a Dinamarca entrou para a lista das seleções com jogadores fora do Mundial por lesão e a Copa do Mundo já reúne 11 jogadores que foram convocados e tiveram que se despedir do evento por este motivo. Delaney, da Dinamarca, no jogo contra a Tunísia foi substituído e a federação dinamarquesa confirmou que o jogador não jogará mais a Copa do Mundo. Ele vai precisar de quatro semanas para se recuperar.

Thomas Delaney må forlade VM-lejren. Han pådrog sig en skade i Tunesien-kampen



“Vi vil savne ham, både på og udenfor banen. Andre spillere er klar og vi har en stærk trup til de næste kampe” - K. Hjulmand



Delaney rejser hjem og står til ca 4 ugers genoptræning

📸 @fbbillederdk pic.twitter.com/jkj9vxSB6S — Fodboldlandsholdene 🇩🇰 (@dbulandshold) November 23, 2022

“Sentiremos sua falta, dentro e fora de campo. Outros jogadores estão prontos e temos um elenco forte para as próximas partidas", disse o técnico Kasper Hjulmand no comunicado.

Após a lesão durante a partida, Delaney ainda tentou permanecer em campo, mas acabou sendo substiuído e foi flagrado com uma bolsa de gelo posicionada no joelho esquerdo.