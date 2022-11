Alemanha mistura campeões do mundo e jovens promessas em sua convocação para Copa; veja nomes

Além de vários campões do mundo de 2014, a Alemanha terá atletas mais jovens para jogar a Copa do Mundo. Nesta quinta-feira, 10, Hansi-Flick anunciou os 26 jogadores que irão para o mundial no Qatar. O treinador da seleção alemã apostou em nomes de atletas mais jovens e será outra seleção europeia que chegará com um elenco renovado.

As grandes esperanças ficam por conta de Gnabry e Müller. O grande herói de 2014, Mario Gotze, jogará a Copa novamente.O principal destaque ficar para o jovem Moukoko. Promessa do Borussia Dortmund, o atacante tem apenas 17 anos de idade e vai ser um dos atletas com menor idade a participar desta edição do mundial no Qatar.

Goleiros: Neuer (Bayern), Ter Stegen (Barcelona) e Trapp (Eintracht)

Defensores: Bella Kotchap, Ginter, Gunter, Kehrer, Rudiger, Klostermann, David Raum, Sule e Nico Schlotterbeck

Meio-campistas e atacantes: Adeyemi, Brandt, Goretzka, Gotze, Gundogan, Havertz, Hofmann, Kimmich, Moukoko, Muller, Musiala, Sané, Fullkrug e Gnabry