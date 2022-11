Adversária da Argentina em partida decisiva, Polônia ainda não sofreu gols na Copa do Mundo

O confronto entre Argentina x Polônia, pelo Grupo C da Copa do Mundo, promete ser um grande espetáculo. Messi e Lewandowski lutam para levar suas seleções às oitavas de final do torneio. Até aqui, os poloneses ainda não sofreram gols e estão invictos na competição. Do outro lado, Messi marcou nos dois jogos da Argentina e é a esperança dos hermanos para furar o bloqueio adversário.

Sem sofrer gols no empate com o México na estreia e com a vitória por 2x0 contra a Arábia Saudita, a Polônia é uma das únicas três seleções que não foram vazadas até aqui no Mundial junto com Brasil e Marrocos. Apesar do bom desempenho defensivo, a seleção tem sido criticada pela falta de oportunidade para Lewandowski no ataque.

O potencial defensivo polonês vai enfrentar seu maior desafio nesta Copa contra a Argentina, que precisa vencer o confronto. Messi já fez dois gols na competição e promete dar trabalho à zaga polonesa.

"Todo o ataque da Argentina é impressionante. Temos que estar muito focados na defesa", disse o zagueiro Mateusz Wieteska, da Polônia.

A Argentina precisa vencer para passar em primeiro no grupo, enquanto a Polônia joga por um empate.