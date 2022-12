Óculos de Neymar chamam atenção na chegada para jogo decisivo contra Croácia; veja memes

Nesta sexta-feira, (9), o Brasil enfrenta a Croácia pelas quartas de final da Copa do Mundo e a chegada da Seleção chamou atenção, pois Neymar seguiu seu tradicional estilo, que até então ainda não havia colocado para jogo durante a Copa. O camisa 10 chegou com um óculos bluetooth, da Oakley, interligado a um fone de ouvido.

Legenda: Neymar impressiona ao chegar para jogo decisivo contra Croácia com óculos bluetooth Foto: Reprodução/FIFA

O jogador já é conhecido por marcar sua chegada nos estádio com óculos diferentes e músicas que costumam viralizar após a aparição do craque. Nos jogos da Champions League os espectadores aguardam ansiosamente Neymar aparecer para saber o próximo viral. Na Copa do Mundo ainda não tinha acontecido, mas contra a Croácia o camisa 10 inovou em sua chegada.

Memes

Os valores do objeto ainda não foi divulgado, mas repercutiu nas redes sociais e rendeu memes.

Esse óculos do Neymar, vale minha vida KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK https://t.co/E05HD0yYvq — V. Anchieta (@VnOficiall) December 9, 2022

imagina vc na selecao olha pra tras ta o Neymar esperando todo mundo sair com esse oculos kekw https://t.co/QNuWcMFxVG — jean (@geanjeorge) December 9, 2022