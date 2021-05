Futebol cearense segue sem vencer e marcar gols em partidas oficiais fora do Brasil

O futebol cearense segue sem vencer partidas oficiais fora do Brasil. A derrota do Ceará para o Jorge Wilstermann, na última quinta-feira (27), foi a segunda de um clube local fora do território brasileiro.

Com participações recentes de Ceará e Fortaleza na Copa Sul-Americana, o futebol cearense disputou, ao todo, quatro partidas oficiais fora do Brasil, obtendo dois empates e duas derrotas.

O primeiro duelo oficial fora do país de uma equipe cearense foi em Avellaneda, na Argentina, contra o Independiente. Na ocasião, o Fortaleza, participante da Copa Sul-Americana em 2020, perdeu por 1 a 0. Este ano, com um regulamento diferente, o Ceará disputou três partidas fora do país, conquistando dois empates (Bolívar e Arsenal de Sarandí) e perdendo para o Jorge Wilstermann, que culminou na eliminação da equipe de Guto Ferreira na competição internacional.

JOGOS OFICIAIS DE TIMES CEARENSES NO EXTERIOR

Independiente (ARG) 1 X 0 Fortaleza - 2020

Arsenal de Sarandí (ARG) 0 X 0 Ceará - 2021

Bolívar (BOL) 0 X 0 Ceará - 2021

Jorge Wilstermann (BOL) 1 x 0 Ceará - 2021