Futebol: Brasil vence o México e está na final do Pan contra o Chile

A Seleção Brasileira venceu o México por 1 a 0, nesta quarta-feira (1), e se garantiu na final do futebol dos Jogos Pan-Americanos de Santiago. O gol do Brasil foi marcado por Leone (contra) nos primeiros minutos do primeiro tempo, em partida disputada no Estádio Sausalito, em Viña del Mar.

Mais cedo, o Chile superou os Estados Unidos por 1 a 0 e enfrentará o Brasil na decisão do próximo sábado (4), às 20h, também no Estádio Sausalito, em Viña del Mar.

A Amarelinha quebrou um tabu de 20 anos sem disputar a medalha de ouro. A última vez em que isso aconteceu foi em 2003, com a Seleção comandada por Paulo Campos, que tinha no elenco Vágner Love, Diego Souza e Cleiton Xavier.

Final no sábado

Depois da suada classificação, a equipe de Ramon Menezes entra em campo, no próximo sábado (4), pela decisão do Pan-Americano diante do Chile, às 20h, no Estádio Sausalito, em Viña del Mar.

O jogo

Aos três minutos, a Seleção abriu o placar. Do campo de defesa, Michel fez ótimo lançamento para Marquinhos, que avançou em velocidade e chegou à área, onde se aproximavam Guilherme Biro e Figueiredo.

Ele tentou a assistência para os atletas, mas o goleiro Tapia cortou e deu rebote. O zagueiro mexicano Leone chegou em velocidade e empurrou a bola para o fundo das redes.

Aos 20 minutos, a equipe fez pressão na saída de bola mexicana e criou boa chance de gol com Marquinhos, que recebeu passe de Figueiredo, mas teve o chute cortado pela defesa adversária.

No minuto seguinte, o México exigiu boa defesa de Mycael em chute rasteiro de Ayon. Patryck afastou o perigo para o Brasil.

Figueiredo teve liberdade e achou ótimo passe para Pirani, que ficou cara a cara com o goleiro Tapia, mas Leone cortou e impediu uma chance clara de gol.

Aos 15 minutos, Mycael precisou defender chute de Carrillo após troca de passes dentro da área.

O jogador mexicano levou perigo também finalização de longe, aos 28 minutos. Três minutos depois, Ambriz forçou nova intervenção do goleiro brasileiro em finalização de fora da área.

O goleiro fez linda defesa de cabeceio de Fernandez, impediu o empate do México aos 44 minutos do segundo tempo e garantiu a Seleção Brasileira na final dos Jogos Pan-Americanos.