Fut7 cresce no Ceará e tem primeira final estadual no domingo (20)

O Estado do Ceará conhece neste domingo (20) o 1º campeão estadual de futebol society (Fut7). O Campeonato Cearense da modalidade encerra a edição inaugural com o duelo entre Roma e Baile de Munique, a partir das 16h, no Complexo Líder, com transmissão ao vivo e exclusiva da TV Diário.

Os finalistas foram definidos no último fim de semana, com a Roma vencendo o UZF por 3 a 2 na semifinal. A equipe terminou a fase inicial como líder do Grupo B e detentora da melhor campanha geral na competição.

Lucas Abreu, técnico da Roma, destacou a dificuldade de chegar na decisão por conta da qualidade dos adversários.

“A Roma ficou em um grupo muito difícil, chamado de Grupo da Morte. Todo jogo era um mata-mata. Não é à toa que as semis foram realizadas por quatro times do Grupo B. Foram jogos difíceis, cada um com uma forma de pensar, uma estratégia diferente, mas que ao final conseguimos chegar na decisão”, analisou.

Dono do melhor ataque (55 gols marcados) dos 12 jogos disputados, a Roma já enfrentou o Baile na 8ª rodada da fase de grupos, em novembro. Na ocasião, o time “romano” levou a pior: 6 a 3 para o Baile, que terminou em 2º colocado no chaveamento.

Legenda: Classificado para final, Baile de Munique terminou em segundo lugar no Grupo B durante disputa da 1ª fase do Campeonato Cearense Foto: Helene Santos / SVM

Bruno Brito, presidente do Baile de Munique, comemorou o avanço até a final com mais vibração por não estar nas projeções da equipe.

“Melhor impossível. Tínhamos traçado chegar até as quartas de finais e conseguimos chegar a essa inédita final com muito investimento, contratações de ótimos jogadores um grande técnico e auxiliar”, afirmou Bruno.

Nas quartas, o Baile eliminou o UZR, vice-campeão da Copa do Nordeste, e o Maraponga, semifinalista regional e da Copa do Brasil, nas semis.

Em caso de empate após os dois tempos de 25 minutos, a partida é decidida por shoot out, que consiste em duelo entre um jogador e o goleiro, com liberdade para conduzir a bola a partir do centro da quadra. Quem garantir a melhor na disputa em três shoot out é o vencedor.

Ascensão

Marcelo Vieira, presidente da Federação Cearense de Fut7, projeta uma evolução na crescente modalidade a partir da próxima temporada, atraindo novos admiradores e formando jovens que podem despontar no esporte.

“Em 2021 teremos a Copa do Nordeste em Fortaleza. E tem convocação da Seleção Brasileira, com competição internacional e podemos ter um representante. Também teremos a seleção cearense, que participará do Brasileiro de seleções”, explicou.

O dirigente mantém contato com a Secretaria do Esporte e Juventude (Sejuv) para regionalizar o esporte e conseguir expansão para outros municípios cearenses.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte