Funeral da rainha Elizabeth II adia partida da Champions League

Após o adiamento de toda rodada do Campeonato Inglês do final de semana, a programação do funeral da rainha Elizabeth II fez a UEFA alterar a data da partida entre Rangers (ESC) e Napoli (ITA), pela Champions League. O confronto válido pela 2ª rodada da competição estava marcado para terça-feira e foi alterado para quarta-feira (14), às 16h (horário de Brasília), em Glasgow (ESC).

A mudança foi de apenas um dia em relação a data anterior, o local permanece o mesmo, o estádio Ibrox Stadium, na Escócia. Por questões de segurança, a torcida italiana não poderá comparecer ao palco da partida. No jogo em Nápoles, os escoceses também não poderão ir até a Itália.

Os Rangers confirmaram a mudança de data do jogo para o dia 14 de setembro em suas redes sociais.

A redução do público apenas à torcida dos Rangers gerou críticas dos torcedores do Napoli. O clube italiano compartilhou nas redes sociais informações para reembolso dos valores pagos pelos torcedores da equipe que já havia garantido ingresso do confronto.

Na primeira rodada da Champions League, os escoceses começaram mal. Os Rangers perderam para o Ajax por 4 a 0, no Johan Cruijff Arena, na Holanda. Ao contrário do Napoli, que, dentro de casa, aplicou 4 a 1 no Liverpool, no estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles (ITA).

DESPEDIDA DA RAINHA

A rainha Elizabeth II faleceu na quinta-feira (8), aos 96 anos, no Castelo de Balmoral, na Escócia. O cortejo de despedida é composto por uma série de atos que inclui a passagem do funeral pelos países que formam o Reino Unido e a troca do trono para o rei Charles III.

