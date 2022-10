Funcionário do Ceará joga sal grosso na Arena Castelão antes de jogo com Cuiabá

Um funcionário do Ceará jogou sal grosso na Arena Castelão antes da partida com o Cuiabá, que ocorre neste domingo (16), às 16h, pela 32ª rodada da Série A. O item foi arremessado no campo, no aparelho do árbitro de vídeo (VAR), no banco de reservas e também no vestiário.

O sal grosso é popularmente utilizado para ‘afastar más energias’ e ‘limpar o ambiente’. Apesar da mística, é mais um recurso do time cearense em busca de reação no Brasileirão. Sem vencer há cinco rodadas, tem confronto direto com o adversário de Mato Grosso, que abre a zona de rebaixamento.

Na tabela, o Ceará está em 16º, com 33 pontos. O Cuiabá é o 17º, com 30. Como tem mais vitórias, o Dourado pode ultrapassar o Vovô e deixá-lo no Z-4 em caso de vitória. Por isso, o peso do duelo.

A partida tem transmissão ao vivo da TV Verdes Mares (Rede Globo) e Rádio Verdes Mares (Verdinha AM 810). O Diário do Nordeste também acompanha todos os momentos em tempo real.