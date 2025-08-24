Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Fulham x Manchester United na Premier League: veja horário, onde assistir e palpites

Veja como assistir ao vivo ao jogo da segunda rodada do Campeonato Inglês

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Final da Europa League entre Tottenham e Manchester United
Foto: Glyn KIRK / AFP

Fulham e Manchester United se enfrentam na Premier League neste domingo (24), pela segunda rodada do Campeonato Inglês. O jogo será às 12h30, no estádio Craven Cottage, em Londres (ING). Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

A partida Fulham x Manchester United na Premier League terá transmissão da ESPN, na televisão, e do Disney+, no streaming.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Fulham: Leno; Tete, Andersen, Jorge Cuenca e Bassey; Berge e Lukic; Traoré, Smith Rowe e Iwobi; Rodrigo Muniz.

Manchester United: Onana; Yoro, De Ligt e Luke Shaw; Diallo, Bruno Fernandes, Casemiro e Dorgu; Mbeumo e Matheus Cunha; Sesko.

FULHAM X MANCHESTER UNITED | FICHA TÉCNICA

  • Competição: segunda rodada da Premier League 2025/26
  • Local: estádio Craven Cottage, em Londres (ING)
  • Data: 24/08/2025 (domingo)
  • Horário: 12h30 (de Brasília)
