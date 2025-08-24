Fulham x Manchester United na Premier League: veja horário, onde assistir e palpites
Veja como assistir ao vivo ao jogo da segunda rodada do Campeonato Inglês
Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Fulham e Manchester United se enfrentam na Premier League neste domingo (24), pela segunda rodada do Campeonato Inglês. O jogo será às 12h30, no estádio Craven Cottage, em Londres (ING). Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
A partida Fulham x Manchester United na Premier League terá transmissão da ESPN, na televisão, e do Disney+, no streaming.
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Fulham: Leno; Tete, Andersen, Jorge Cuenca e Bassey; Berge e Lukic; Traoré, Smith Rowe e Iwobi; Rodrigo Muniz.
Manchester United: Onana; Yoro, De Ligt e Luke Shaw; Diallo, Bruno Fernandes, Casemiro e Dorgu; Mbeumo e Matheus Cunha; Sesko.
FULHAM X MANCHESTER UNITED | FICHA TÉCNICA
- Competição: segunda rodada da Premier League 2025/26
- Local: estádio Craven Cottage, em Londres (ING)
- Data: 24/08/2025 (domingo)
- Horário: 12h30 (de Brasília)
Assuntos Relacionados