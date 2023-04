City vence Fulham com gols de Haaland e Julián Álvarez e assume liderança da Premier League

O Manchester City venceu o Fulham por 2 a 1 neste domingo, graças a um gol do argentino Julián Álvarez,e se tornou o líder provisório da Premier League na 34ª rodada. O norueguês Erling Haaland marcou de pênalti (aos 3 minutos) seu 34º gol da temporada no campeonato, após Álvarez ser derrubado na área no início da partida pelo americano Ream.

Os donos da casa reagiram rápido,com um gol do brasileiro Carlos Vinícius que deixou tudo igual no placar (aos 15 minutos), mas com meia hora de jogo, Álvarez marcou o golaço da vitória com um chute forte da entrada da área (aos 36 minutos).

Agora líder

Com este triunfo, os 'Citizens' passam a liderar o campeonato provisoriamente com76 pontos, uma mais que o Arsenal, que recebe o Chelsea na terça-feira. Mas após esse clássico londrino o Manchester City ainda terá disputado dois jogos a menos que os 'Gunners'.